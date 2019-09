Riproduzione e Cellula

Perché è utile classificare?

Cosa distingue esseri viventi da esseri non viventi?

La riproduzione

Riproduzione sessuata

Riproduzione asessuata

La struttura di una cellula

- Per mettere in ordine ciò che osserviamo raggruppando le cose che più si assomigliano.Per qualsiasi classificazione esistono delle regole chiamate criteri.Ogni criterio permette di distinguere gli oggetti a seconda delle loro caratteristiche comuni.Dopo aver fatto una classificazione è utile applicare altri criteri per mettere in ordine ciò che osserviamo e trovare più informazioni.- La presenza di un ciclo vitale (nascere, crescere, riprodursi e morire).Il metabolismo= insieme delle funzioni vitali dell'organismo1) nutrizione: assorbimento di energia2) respirazione e digestione: trasformazione dell'energia in sostanze assorbite3) escrezione: eliminazione delle sostanze di scartoPermette alla vita di continuare nel tempo, anche se i singoli esseri viventi muoiono.Si divide in:Si uniscono due organismi con caratteristiche diverse (esempio: maschio, femmina).I figli non sono identici al genitore.L'organismo si riproduce da solo.I figli sono morfologicamente e geneticamente identici al genitore.Tutti gli esseri viventi sono formati da piccoli organismi (cellule).Per vederle si usa il microscopio ottico.Il termine cellula fu coniato da Robert Hook (che osservò gli organismi all'interno un tappo di sughero, questi erano racchiusi in "cellule" come dei frati.)Una cellula è formata da:-Membrana (separa la cellula dall'ambiente esterno)-citoplasma (zona intermedia più liquida)-Nucleo (zona centrale più densa)