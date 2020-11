Pathway cellulari

Esistono due pathway differenti: quello mediato dai recettori e quello mitocondriale che nella sua “versione” più semplice consiste in una modifica sostanziale di quella che è la permeabilità delle membrane mitocondriali causando la fuoriuscita di sostanze pro-apoptotiche come il citocromo C, il quale lega la proteina citoplasmatica APAF-1 determinando l’attivazione della Caspasi-9 (Caspasi regolatrice) la quale a sua volta taglia la Caspasi-3 che a sua volta attiva tutta una serie di Caspasi cosiddette effettrici che “smontano” la cellula nei suoi vari componentiLa via dei recettori ha una Caspasi regolatrice differente (Caspasi-8) che però va sempre ad agire sulla Caspasi-3, le due vie hanno quindi le stesse Caspasi effettrici.Nell’apoptosi controllata dal mitocondrio si ha la fuoriuscita del citocromo C in seguito al cambiamento della permeabilità della membrana esterna mitocondriale (controllata in particolar modo dalle proteine Bcl-2 e Bax che regolano l’apertura di un poro nella membrana mitocondriale)Quando questo canale è aperto in assenza di Bcl-2, cioè quando le proteine pro-apoptotiche prendono il sopravvento su quelle anti-apoptotiche, fuoriesce il citocromo C determinando così l’inizio dell’apoptosi.Il citocromo C e APAF-1 interagiscono tra loro determinando l’attivazione della Caspasi-9 attraverso taglio proteolitico, questa a sua volta attiva la Caspasi-3 attraverso un taglio proteolitico e allo stesso tempo si auto attiva contribuendo all’irreversibilità della via mitocondriale.