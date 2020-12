Organizzazione delle miofibrille

L’interno del sincizio presenta i nuclei, a ridosso del sarcolemma, e le miofibrille che occupano la maggior parte del citoplasma delle cellule muscolari scheletriche; la striatura trasversale è visibile sia sull’intera cellula che in ciascuna miofibrilla. I dettagli di questa struttura sono apprezzati al meglio quando si passa da microscopia ottica a microscopia elettronica come in fig.