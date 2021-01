Video appunto: Organismi modello (2)

In biologia la maggior parte degli studi vengono compiuti in un numero limitato di modelli sperimentali affermatisi grazie alle loro caratteristiche: molti fenomeni biologici sono conosciuti grazie a studi su lievito, drosofila o altri organismi; una volta compresi all'interno degli organismi modello, si è andati a fare confronti con organismi meno studiati.I principali organismo modello sono1. batteri: escherichia coli; il primissimo organismo utilizzato nella prima meta del '9002. eucarioti semplici: lievito;3. piante: arabidopsis thaliana4. eucariote pluricellulare: nematode, caenarrobiditis elegans;5. insetto: drosofila;6. anfibi: rospo africano, xenopus levis;7. pesci: pesce palla, fugu rubripes; ha un genoma molto compatto, il numero dei geni e la sequenza assomigliano ai nostri, ma il suo è 10 volte più compatto8. pesce: danio rerio; esempio di vertebrato semplice, usato ella biologia dello sviluppo, le larve sono trasparenti e quindi studiabili9. mammifero: topo; quello che sappiamo di sviluppo embrionale e regolazione genica viene dallo studio del topoI procarioti sono divisi in due regni e due domini: dominio dei batteri, che hanno il regno degli eubatteri, dominio degli archea che hanno il regno degli archeo-batteri. Possono essere osservati col microscopio elettronico a scansione (le loro dimensioni variano da 0,2 a 10 micron) e in base alla loro forma possono essere classificati come:• cocchi: forma sferica• bacilli: forma allungata• spirilli: forma a spirale, forme vari