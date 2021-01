Video appunto: Morte cellulare (2)

Apoptosi (caduta dall'alto): è un processo fisiologico, un implosione della cellula che non reca danno alle cellule adiacenti; è un processo necessario per i normali processi di sviluppo e differenziazione (per esempio nella formazione del feto):• nel processo di sviluppo embrionale degli anfibi abbiamo la metamorfosi da girino a individuoadulto privo della coda, la cui scomparsa è resa possibile grazie all'apoptosi massiccia delle cellule della coda;• formazione delle dita dei mammiferi: in uno stadio precoce i feti hanno dita palmate, collegate da tessuti membranosi; le dita vengono separate con l’apoptosi delle cellule di questi tessuti che le collegano.Durante questa “implosione” la cellula va incontro a notevoli cambiamenti fino a scomparire, ma la membrana plasmatica non si rompe, non lascia quindi uscire il contento cellulare, evitando di procurare danno alle cellule adiacenti (se invece questo avvenisse ci sarebbe infiammazione, comunque inibita dalle citochine prodotte dall'apoptosi). I cambiamenti più evidenti avvengono alla membrana, che resta intera ma forma come delle vescicole, delle bolle di introflessione; le vescicole e l'introflessione sono sempre più marcate fino ad arrivare al collasso della lamina nucleare (le lamìne vengono degradate) e del nucleo; il citoplasma cellulare si divide in corpi apoptotici che vengono poi digeriti dai macrofagi dai loro lisosomi, riciclando poi i materiali di scarto.