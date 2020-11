Localizzazione nel corpo e caratteristiche della cartilagine

La cartilagine è un tessuto di sostegno che contribuisce a formare lo scheletro dell’organismo. Per molti aspetti è un tessuto complementare all’osso; per esempio: rispetto all’osso la cartilagine è più flessibile, più adatta ad assorbire con un certo grado di elasticità delle sollecitazioni meccaniche come ad esempio la compressione, difatti certe cartilagini, pur essendo dotate di forma propria, possono essere deformate senza subire danno per poi riprendere la forma originale una volta terminata la sollecitazione meccanica.