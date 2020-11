Leucociti e linfociti

Leucociti

Linfociti

Anche se è comune affermare che i leucociti siano cellule del sangue, è bene sapere che la maggior parte di esse si trova in realtà nel connettivo grazie al meccanismo di diapedesi. Quest’ultimo consiste nella fuoriuscita di leucociti dal circolo ematico attraverso un meccanismo complesso e interessante. La numerosità di ciascun tipo cellulare varia sia in relazione alla localizzazione corporea del particolare connettivo che in base allo stato funzionale di questo.Per esempio, in presenza di un processo infiammatorio, il numero di globuli bianchi provenienti dal sangue che si osservano nel connettivo può aumentare in modo considerevole nella zona affetta. Così facendo si creano degli ampi canali che consentono il rilascio contemporaneo di una grande quantità di mediatori. In seguito all’esocitosi composta la cellula appare priva di granuli.Si tratta di una cellula piccola (circa 9 µm di diametro), tondeggiante e con scarso citoplasma, il che vuol dire anche scarsi organelli membranosi. Il nucleo è tondeggiante, denso e compatto in particolare in ematossilina-eosina; è quindi fortemente basofilo e apparentemente omogeneo. Tutte queste caratteristicheconcordano nell'indicare che questa cellula sia in uno stato di quiescenza. In effetti i linfociti sono diversi dagli altri globuli bianchi, tra i vari aspetti, anche perché possono avere una sopravvivenza molto lunga. Le cellule in questione sono in grado di vivere in uno stato di riposo in attesa di eventi, come ad esempio l’incontro con un antigene.