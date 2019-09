Il fiore

Il fiore è l’organo riproduttivo delle spermatofite e può essere suddiviso in base agli elementi sessuali:- Bisessuato (ermafrodito - perfetto ): se possiede stami e carpelli, cioè sia l’apparato maschile sia quello femminile.- Unisessuato ( imperfetto ): se manca uno dei due apparati, quindi possiede o solo l’apparato femminile (pistillifero) o solo quello maschile (staminifero).I diversi tipi di fiore determinano anche il sessodella pianta:Piante monoiche (una casa): se fiori maschili e femminili sono sulla stessa pianta, o come fiori unisessuati o come fiori ermafroditi (mais, quercia, betulla ...)Piante dioiche (due case): se un individuo porta solo fiori maschili e uno solo femminili (tasso, salice...), quindi avremo una pianta maschile ed una femminile. Piante poligame se sulla stessa pianta sono presenti fiori ermafroditi ed unisessuati.Il fiore è l'organo riproduttivo delle Spermatofite, nel quale si sviluppano i gametofiti, avviene la fecondazione e si sviluppa il seme.Nelle Gimnosperme il fiore è molto semplice.Nelle Angiosperme (piante superiori) il fiore è l'insieme degli organi riproduttori, raccolto in un apparato complesso e composto da più parti che possono considerarsi foglie modificateI fiori, a seconda dei piani di simmetria individuabili nella corolla, possono essere distinti in attinomorfi e zigomorfi :- fiore attinomorfo quando è attraversato da più piani di simmetria passanti per il centro;- fiore zigomorfo quando esso è attraversato da un solo piano di simmetria.