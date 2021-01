Video appunto: Comunicazione cellulare

Comunicazione cellulare

Negli organismi pluricellulari miliardi di cellule devono comunicare fra loro per coordinare la propria attività, e anche per molti organismi unicellulari la comunicazione è indispensabile.Le comunicazioni sono mediate da molecole segnale di natura chimica di diversa natura e captate da recettori specifici.Queste molecole segnale possono essere:• citochine: di natura proteica, peptidica, sono molecole segnale responsabili delle comunicazione tra cellule;• fattori di crescita: di natura proteica, oltre che da organi preposti alla loro produzione possono provenire dall'esterno;• ormoni: di natura peptidica o lipidica; sono protagonisti della comunicazione endocrina, quella che non agisce su cellule nei paraggi: prodotti da organi/cellule specifiche viaggiano poi per lunghe distanze fino a raggiungere le cellule bersaglio;• neurotrasmettitori: sono molecole di segnale specifiche della comunicazioni tra cellule nervose o tra cellule nervose e fibre muscolari; piccole molecole, per esempio amminoacidi, rilasciate dalle vescicole sinaptiche che si trovano alla fine degli assoni;Nel regno animale si pensa che gli antenati di tutti i metazoi fossero organismi coloniali acquatici molto simili a quelli che esistono adesso col nome di coanoflagellati; sono colonie di individui tutti uguali di cui uno ha un peduncolo che permette l'adesione al fondo; i singoli individui possiedono cellule dette coannociti, hanno una specie di collare e un flagello che muovendosi convoglia acqua e nutrienti nel tubulo.