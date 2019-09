Citoplasma e organuli cellulari

I principali organuli citoplasmatici

Il citoplasma della cellula eucariotica è una zuppa complicatissima di molecole:-70 % acqua (per questo dobbiamo bere molto)-sali sciolti nell’acqua (probabilmente perché la vita è nata nel mare, quindi le cellule li hanno conservati). Hanno funzioni importantissime, come il funzionamento di cervello e muscoli. I sali sono composti ionici, costituiti da cationi e anioni, ovvero ioni positivi e negativi. (es. potassio, sodio (Na+), calcio (Ca++) sono cationi, ovvero ioni postivi) (es. cloruro (Cl-), carbonato (HCO3-) sono anioni, cioè ioni negativi )-proteine-molecole organiche semplici (glucosio, amminoacidi, basi azotate)Queste prime componenti in realtà sono presenti in tutte le cellule, anche in quelle procariotiche, quello che caratterizza le molecole animali e vegetali sono gli organuli cellulari, che sono aggregati di molecole. Per svolgere alcune funzioni, infatti, non basta un solo macchinario, una sola proteina, ma ne servono tante organizzate in aggregati.-Lisosoma: Vescicola piena di enzimi.Funzione: Digestione endocellulare, ovvero demolizione di grandi molecole in molecole più piccole.-Mitocondri: Sono i più grandi della cellula animale. Sono organuli con doppia membrana. Hanno circa le dimensioni di un batterio, quindi di una piccola cellula. Hanno un involucro esterno, mentre all’interno hanno una seconda membrana ripiegata su se stessa. Gli arricciamenti, le pieghe di questa membrana, sono dette “creste mitocondriali”.Sono la sede delle ultime fasi della respirazione cellulare. Producono energia.-Ribosomi:Complesso di 60 proteine più molecole di RNA ribosomale. Sono molto piccoli, appaiono solo col microscopio elettronico, ma come dei piccoli puntini. Luogo in cui avviene l’assemblaggio, la stampa delle proteine.