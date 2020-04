Cellula - Definizione e Caratteristiche

In natura esistono tantissime cellule che formano gli esseri viventi. Tra queste le due categorie fondamentali sono: cellule procariote e cellule eucariote.Possiamo trovare le cellule procariote negli organismi appartenenti ai domini Bacteria e Archea, chiamati anche procarioti. D'altra parte, gli organismi del dominio Eukarya (ovvero protisti, piante, funghi e animali) sono formati da cellule eucariote e vengono quindi chiamati eucarioti.Tra i due tipi di cellule possiamo notare delle caratteristiche comuni, fondamentali per entrambe.Per esempio sono entrambe circondate da una membrana esterna, la membrana plastica, che regola gli scambi con l'ambiente esterno. Inoltre, entrambe le cellule, contengono DNA e ribosomi, ovvero particelle che partecipano alla sintesi delle proteine seguendo le informazioni che stanno all'interno del DNA.Pur avendo degli aspetti simili, le cellule procariote ed eucariote si differenziano per molti altri aspetti. I procarioti sono gli organismi più antichi, infatti risalgono a 3,5 miliardi di anni fa, mentre gli eucarioti ebbero origine 2,1 miliardi di anni fa.Le cellule procariote sono inoltre circa dieci volte più piccole delle eucariote e hanno una struttura più semplice.Tuttavia la differenza più rilevante è che le cellule eucariote, a differenza della maggior parte di quelle procariote, contengono gli organuli.Gli organuli, chiamati anche organelli, sono strutture provviste di membrana che svolgono varie funzioni necessarie alla sopravvivenza della cellula. Alcuni organuli, come i mitocondri e i cloroplasti, durante la mitosi vengono divisi tra le cellule figlie poiché poi sono in grado di auto duplicarsi.L'organulo principale è il nucleo che, circondato da una doppia membrana, ospita gran parte del DNA delle cellule eucariote.Le cellule procariote non hanno il nucleo, e il loro DNA è sparso all'interno del nucleotide, una regione che non è delimitata dalla membrana.La cellula eucariote comprende tanti ambienti separati, ovvero gli organuli, che svolgono delle funzioni specifiche. Il lavoro è suddiviso quindi nei vari compartimenti interni. Tutti gli ambienti hanno caratteristiche chimiche particolari, regolamentate dalle membrane che avvolgono ogni organulo.Una cellula procariote è invece come un magazzino senza pareti: gli spazi destinati ai diversi compiti sono distinti ma non nettamente separati.