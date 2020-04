Batteri - Ricerca breve

I batteri

I batteri sono tra gli esseri viventi più diffusi infatti si trovano nell'acqua nell'aria e nel terreno, inoltre vi sono batteri che vivono come parassiti all'interno di altri organismi viventi, sia isolatamente che riuniti in colonie di batteri. I batteri sono organismi unicellulari, la cui dimensione sono nell'ordine di micron e visibili al microscopio ottico.La cellula batterica è una cellula semplice (procariote) sprovvista di membrana nucleare costituita da un unico cromosoma di DNA. Il citoplasma è delimitato dalla membrana cellulare alla cui parte esterna si trova la parte cellulare, costituita da vari strati che ne mantengono la forma e la rigidità. Esistono batteri privi di mobilità e altri invece capaci di muoversi nell'ambiente che li circonda, spesso presentano appendici filiformi detti flagelli, oppure piccoli filamenti dette ciglia che coprono l’intera superficie. I batteri si classificano in base alla loro forma:1. Forma sferica detti: cocchi2. Forma cilindrica detta: Bacilli3. A forma elicoidale: spirilli4. A virgola: vibrioniTal volta essi si aggrega con forme caratteristiche: diplococchi cioè batteri a sfera accoppiati. Se questi formano una catena sono detti streptococco Se hanno una forma a grappolo stafilococchi, se invece hanno una forma a cubo sono dette sarcine.