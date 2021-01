Video appunto: Antigeni di membrana, endocitosi ed esocitosi

Conferimento di identità (antigeni di membrana)

Certe proteine delineano l'identità della cellula; differiscono da un individuo all'altro e sono detti antigeni di membrana; un esempio sono gli antigeni A, B e 0 che stanno sulla superficie dei globuli rossi e determinano il gruppo sanguigno dell’individuo.Una persona di gruppo sanguigno A ha antigeni di tipo A e produce anticorpi contro l'antigene B, e viceversa, il gruppo AB ha entrambi gli antigeni e non produce anticorpi, il gruppo 0 non ha antigeni A e B e produce entrambi gli anticorpi. La comparazione genomica ci dice che i metazoi derivano da flagellati coloniali antichi simili ai coanoflagellati: I più antichi sono i poriferi nel ramo dei parazoa, che non possono essere considerati animali a tutto diritto: sono multicellulari ma le cellule sono tutte uguali, non c'è un differenziamento cellulare come negli eumetazoi, step successivo nell’albero evolutivo.• Endocitosi: internalizzazione di sostanze esterne mediato dalla membrana che si introflette e poi si richiude diventando un vacuolo digestivo, che si fonde poi con un lisosoma che ne favorisce la degradazione degli elementi.• Esocitosi: delle sostanze interne alla membrana vi si fondono e vengono racchiuse all'interno di un pezzo che viene espulsoLa membrana plasmatica può presentarsi sotto forma di microvilli, migliaia di estroflessioni (esempio intestino)