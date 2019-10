Proteine-Polimeri lineari di amminoacidi

Le proteine sono costituite da mattoni molecolari fondamentali definiti aminoacidi.Ciascun aminoacido contiene un atomo di carbonio centrale detto carboniolegato a quattro differenti strutture molecolari.Due strutture sono gruppi funzionali, il gruppo amminico e il gruppo carbossilico da cui deriva il termine amminoacido, il terzo gruppo in realtà è un singolo atomo di idrogeno e la quarta struttura viene detta catena laterale amminoacidica abbreviata in R o gruppo R. Questo raggruppamento è differente per ogni singolo amminoacido. Esistono venti differenti tipi di aminoacidi i quali, un po' come 20 mattoncini di costruzioni si assemblano tra di loro formando le proteine. I 20 amminoacidi in base alla natura chimica dei loro gruppi laterali vengono suddivisi ulteriormente in tre sotto-gruppi gruppi. Il gruppo non polare o idrofobico né comprende 9: glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, prolina, fenilalanina, triptofano e metionina. Il gruppo con catene laterali idrofiliche cioè polari ne comprende 6 e sono: serina, treonina, tirosina, asparagina, glutammina e cisteina. Il terzo gruppo comprende gli altri 5. Questi sono amminoacidi con catene laterali idrofiliche cariche, il gruppo è detto infatti anche ionico. Appartengono a questo gruppo la lisina, l’arginina, la istidina l’acido aspartico e l’acido glutammico.