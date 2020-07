Vista e occhio

La vista e l’occhio

La vista costituisce il senso principale per gli uomini. Il bulbo oculare, protetto dalle palpebre, è rivestito esternamente da 3 strati:• la sclera, che forma la cornea;• la coroide, che presenta un foro circolare, detto pupilla, circondato dall’iride che regola l’entrata della luce;• la retina.Per mettere a fuoco oggetti a distanze diverse bisogna cambiare la forma delle proprie lenti, ossia del cristallino, attraverso l’accomodazione: per la visione di oggetti vicini, i muscoli cigliari si contraggono, producendo una curvatura nella lente; per la visione di oggetti lontani invece i muscoli cigliari si rilassano e la lente diviene piatta.