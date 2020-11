Tessuto osseo maturo: organizzazione macro e microscopica

L’osso è il tessuto connettivo di sostegno per eccellenza. Rispetto alla sua durezza e alla sua resistenza alla decomposizione è un tessuto molto più plastico e vitale di tanti altri. È capace di modificarsi non soltanto durante lo sviluppo, ma per l’intero arco della vita.In un osso lungo si distinguono una porzione allungata, la diafisi, e due estremità, le epifisi, che si articolano con altre ossa.Lungo tutta la superficie esterna dell’osso si può apprezzare una struttura di aspetto compatto, la corticale, particolarmentespessa in corrispondenza della diafisi; mentre nella parte interna notiamo un’ampia cavità priva di osso a livello diafisario che, a livello delle epifisi, è occupata dal cosiddetto osso spugnoso o trabecolare.Qui è ben visibile la spessa corticale di osso compatto che si assottiglia bruscamente nel passaggio alla regione epifisaria. Il termine compatto ci consente di distinguere questa varietà di tessuto rispetto all’osso spugnoso o trabecolare che è posto internamente. Nell’osso spugnoso sono scavate una miriade di piccole cavità intercomunicanti che sono ben osservabili nel dettaglio ingrandito, Le pareti delle cavità sono le trabecole, o specole, mentre il labirinto di cavità è, in vivo, pieno di un tessuto speciale detto midollo osseo emopoietico, o più semplicemente midollo rosso.