Tessuto connettivo lasso

le caratteristiche distintive del tessuto:• le cellule formano una popolazione eterogenea;• le fibre proteiche, suddivise in elastiche e collagene;• la sostanza fondamentale amorfa.Si può osservare come le cellule siano davvero rarefatte, molto distanti le une dalle altre. Il citoplasma di queste cellule è pressoché invisibile, si vede invece un po' meglio il nucleo.Non è detto però che tutti i tessuti connettivi lassi siano fatti così. Il punto in comune è che nel tessuto connettivo lasso ciò che prevale è la parte non fibrosa, quindi per esempio la sostanza fondamentale amorfa.Nel connettivo lasso la prevalenza di sostanza amorfa, e quindi dei proteoglicani fortemente idratati, facilita gli scambi metabolici, la diffusione di segnali molecolari come ormoni, la diffusione delle componenti della difesa immunitaria.La maggior parte dei collageni si associa in complessi sovramolecolari con forma di fibrille, con striatura trasversale periodica ogni 67nm. Il bandeggio periodico è dovuto al fatto che nelle fibrille le molecole si dispongono parallelamente con lo stesso orientamento in modo da essere sfasate di circa un quarto della loro lunghezza rispetto a quelle poste lateralmente; inoltre, tra l’estremità aminica di una molecola e quella carbossilica della successiva rimane uno spazio di 35nm. Le fibrille collagene sono flessibili, poco deformabili e resistenti alla tensione