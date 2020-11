Tessuti di origine mesenchimale

Ciò che accomuna tutti i tessuti connettivi è l’origine embrionale comune: tutti questi tessuti derivano infatti dal connettivo embrionale, che prende il nome specifico di mesenchima. In figura sono mostrate delle cellule mesenchimali. Le cellule mesenchimali sono cellule pluripotenti, immerse in una certa quantità di un materiale extracellulare, la matrice, la quale è molto idratata e, di conseguenza, risulta piuttosto fluida.Immaginando dipoter seguire l’evoluzione embrionale di una porzione di mesenchima nel tempo, si noterebbe come, in una certa zona, a un certo punto, avvengono dei cambiamenti che portano al differenziamento di questa stessa parte di mesenchima in un tipo di tessuto connettivo propriamente detto, come può esserlo il derma, il connettivo che si trova sotto l’epidermide. In un’altra zona, invece, il mesenchima potrebbe differenziarsi in un tendine, oppure in cellule della cartilagine. Dalla cartilagine o dal mesenchima stesso poi, si potrebbe assistere all’evoluzione in tessuto osseo. Nel contesto del tessuto osseo, infine, si potrebbe assistere alla comparsa di midollo rosso, emopoietico, che è quel tessuto da cui hanno origine le cellule del sangue. Lo stesso ragionamento si può fare con il tessuto nervoso, le cui cellule sono vicine fra loro, lasciando poco spazio all’ambiente extracellulare.N.B.: non tutti i tessuti di origine mesenchimale sono connettivi.