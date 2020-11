Rimodellamento osseo postnatale

In generale le ossa piatte della volta del cranio aumentano un po’ di spessore, ma ciò che aumenta decisamente in modo più significativo è il loro raggio di curvatura, che non dipende dalla semplice aggiunta di tessuto. Per ottenere questo tipo di crescita è necessario postulare una diversa intensità di azione degli osteoblasti e degli osteoclasti, nei versanti esterno ed interno, come suggerito in modo semplificato in questo schema.