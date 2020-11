Ipertrofia cartilaginea

Ci spostiamo dalla mano all’avambraccio, dove lo sviluppo è già più avanti. Si noti la differenza di sviluppo delle cellule da sinistra a destra a sinistra: c’è una fase proliferativa della cartilagine a cui segue la crescita in volume delle singole cellule. Questa crescita non si arresta, come normalmente succede nei tessuti inproliferazione quando lo spazio tra le cellule inizia a scarseggiare, succede inveceche le cellule diventano ipertrofiche e così esercitano pressione sulla matrice circostante.Il meccanismo che utilizzano le cartilagini per accentuare la crescita in una direzione si ottiene grazie al regolare allineamento di piani di divisione cellulare: lecellule in attiva proliferazione appaiono schiacciate perché non hanno ancora avuto il tempo di ripristinare il volume originale dopo la citodieresi, e sono tutte parallele tra loro dato che i fusi mitotici assumono un orientamento stereotipato, sempre uguale. La successivaespansione di ciascuna cellula con il rispristino di una forma un po’globosa porterà alla crescita preferenziale lungo questo asse, è così che compaiono le diafisi, cioè e così che si definisce la futura forma dell’osso. Mentre le cellule si ingrandiscono la matrice diminuisce di volume, si restringe e si trasforma, disidratandosi e al contempo calcificando. Queste ipertrofie inducono i condroblasti ad andare in apoptosi