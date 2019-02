Respirazione: igiene

L’aria che respiriamo è un miscuglio formato da diversi gas e cioè: azoto 78,06%, ossigeno 20,9%, gas rari 1%, anidride carbonica tracce. Sospesi nell’aria, esistono anche dei piccolissimi corpi solidi che formano il pulviscolo atmosferico e un’enorme quantità di organismi microscopici o microrganismi. Per il buon funzionamento del nostro organismo, l’aria che utilizziamo per la respirazione dee essere:• pura, cioè priva di gas nocivi• sterile, cioè mancante di pulviscolo atmosferico e di microrganismiLa natura stessa ha provveduto a fornire il primo strumento per ottenere questo scopo, cioè il naso.Una prima ripulitura dell’aria è fatta dai peli che si trovano all’ingresso delle radici, i quali trattengono una parte del pulviscolo sospeso nell’atmosfera. L’aria è resa umida da un apparato costituito da piccole ghiandole che secernono un liquido caldo, dagli sbocchi del canale lagrimale e dalla tonsilla faringea, da cui pori sgorga una linfa calda. Nell’interno, vi sono poi alcune ripiegature mucose, i cornetti, che irradiano calore e servono per riscaldare l’aria inspirata. Infine, il naso sterilizza l’aria. Con la polvere penetrano nel naso milioni di microrganismi: essi, però, rimangono attaccati al muco che ricopre le pareti delle fosse nasali. Questo muco è molto antisettico e uccide quasi tutti i bacilli dannosi alla salute. Da tutto questo, si deduce come sia molto importante respirane con il naso; fuori può fare caldo o freddo, asciutto o umido, possono circolare polveri e germi, ma poco importa. I polmoni attraverso il naso, ricevono sempre la stessa aria calda, umida, sterile e senza polvere. Per lo stesso motivo non è igienico respirare l’arie delle vie affollate dove la polvere sollevata dalla strada contiene milioni di batteri che si sollevano con essa e in cui gli autoveicoli, con i loro gas di scarico, emettono dell’ossido di carbonio. Poiché lo scopo della respirazione è quello di immettere nell’organismo ossigeno,le respirazioni ampie e profonde permettono di migliorare il ricambio dell’aria nei polmoni e quindi un ingresso di una maggiore quantità di ossigeno. Altre norme di igiene respiratoria sono: evitare che l’aria respirata sia troppo asciutta, evitare di tenere piante verdi in casa durante la notte perché di notte, esse emettono anidride carbonica.Ai fini di una corretta igiene respiratoria, è bene evitare luoghi affollati per i seguenti motivi:• l’ossigeno consumato in grande quantità percentuale non sostituito diminuisce dal 21% al 15%• aumenta la quantità di anidride carbonica nell’aria fino al 5%. Gli scienziati hanno provato che con il 7% la disperazione si fa affannosa e con il 14% di anidride carbonica l’uomo muore.• aumenta il numero dei batteri che possono passare da 400 a 10 milioni.• la temperatura e l’umidità aumentano perciò la traspirazione del nostro corpo diminuisce e di conseguenza noi eliminiamo una minore quantità di acid carbonici che è una sostanza dannosa per i nostro organismo