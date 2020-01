Respirazione esterna e respirazione interna

Respirazione interna e respirazione esterna

Nella respirazione esterna il sangue rosso cupo che entra nel circolo polmonare si trasforma nel «fiume» rosso vivo che ritorna al cuore per essere immesso nella circolazione generale. Sebbene la variazione di colore sia dovuta all’assunzione di ossigeno da parte dell’emoglobina a livello dei polmoni, altrettanto velocemente il sangue si libera del diossido di carbonio.Poiché le cellule dei vari tessuti assumono continuamente ossigeno dal sangue, negli alveoli polmonari c’è sempre una quantità di ossigeno maggiore che nel sangue. L’ossigeno, quindi, tende a passare dall’aria alveolare, attraverso la membrana respiratoria, nel sangue più povero di ossigeno che si trova nei capillari polmonari. Le cellule dei vari tessuti assumono invece ossigeno dal sangue immettendo diossido di carbonio. Poiché la sua concentrazione è molto più elevata nel sangue dei capillari polmonari che nell’aria alveolare, il diossido di carbonio passa dal sangue negli alveoli e viene espulso dai polmoni con l’espirazione. Parlando in senso relativo, il sangue proveniente dai polmoni con le vene polmonari è ricco di ossigeno e povero di diossido di carbonio, ed è pronto per essere pompato nella circolazione generale.La respirazione interna, lo scambio gassoso tra il sangue e le cellule dei tessuti, è il contrario di quanto avviene nei polmoni. Questo processo, in cui il sangue cede ossigeno e assume diossido di carbonio. Il diossido di carbonio che diffonde fuori dalle cellule entra nel sangue; qui si combina con l’acqua formando acido carbonico, che rapidamente libera ioni bicarbonato. Come abbiamo già detto, la conversione del diossido di carbonio a ioni bicarbonato in realtà avviene soprattutto all’interno degli eritrociti, dove si trova l’enzima (anidrasi carbonica) che catalizza la reazione. Gli ioni bicarbonato diffondono poi nel plasma, nel quale sono trasportati. Contemporaneamente l’emoglobina cede l’ossigeno, che rapidamente diffonde fuori dal sangue ed entra nelle cellule dei tessuti. Questo rende il sangue venoso della circolazione sistemica molto ricco di diossido di carbonio e povero di ossigeno.