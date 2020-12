Muscolo liscio

La cellula muscolare è definita liscia in contrapposizione al muscolo striato scheletrico e cardiaco. Le cellule sono affusolate, la direzione di contrazione è lungo l’asse principale della cellula; contengono un singolo nucleo allungato in posizione centrale; in una colorazione ematossilina-eosina il nucleo risulta blu- violetto e il citoplasma eosinofilo rosa.