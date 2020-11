Lamelle ossee

Osserviamo una sezione di osso compatto colorata con la tradizionale tecnica della ematossilina eosina in fig 9. Per ottenere questa immagine è stato necessario sottoporre il campione di tessuto alla decalcificazione, altrimenti sarebbe stato impossibile ottenere al microtomo sezioni di spessore appropriato, perché la lama del microtomo si spezzerebbe a contatto con l’osso.L’immagine è dominata da una forte e diffusa eosinofilia attribuita al collagene extracellulare. Per quanto riguarda le cellule dell’osso esse sono appena visibili ad un ingrandimento basso come quello in figura. L’ immagine in rappresenta un osso compatto, ma osservando un preparato ugualmente trattato con decalcificazione e ematossilina di osso spugnoso si vede come la singola trabecola sia a sua volta formata da numerose lamelle parallele tra loro.L’importanza della contemporanea presenza di questi due elementi può essere spiegata attraverso una classica procedura di laboratorio. È possibile per esempio sottoporre l’osso a un trattamento chimico che tende a dissolvere la componente minerale della matrice (questo procedimento è anche detto decalcificazione). Appare invece organizzata in strati paralleli, definiti unicamente da lievi ma regolari e ripetitive variazioni nella densità della colorazione dell’eosina. Questi strati, che hanno uno spessore di pochi micron, sonodetti lamelle ossee.