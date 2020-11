Gruppi isogeni e colorazione variabile della cartilagine

I gruppi di cellule sorelle che rimangono vicine tra loro a causa della solidificazione della matrice sono detti gruppi isogeni (= hanno la stessa genia, provengono dallo stesso progenitore). Questi gruppi sono un segno caratteristico dell’accrescimento per via interstiziale della cartilagine.È evidente che la matrice territoriale è una matrice di produzione piùrecente rispetto a quella extraterritoriale, tendendo ad essere più ricca di glicosamminoglicani (colore viola), che con il passare del tempo si perdono facendo tendere la matrice ad essere sempre più eosinofila (colore rosa).Perché la colorazione è così variabile? Mentre le proteine (incluso collagene) sono eosinofile, i glicosamminoglicani hanno una spiccataaffinità per i coloranti basici come l’ematossilina. Questi sono, però, relativamente solubili, per cui nei comuni connettivi, specialmente quelli lassi, la maggior parte di essi si perde durante la preparazione istologica risultando di fatto invisibili. La colorazione dipende quindi dalla preparazione. Naturalmente in quanto a tessuto connettivo propriamente detto, il pericondrio è sede di vascolarizzazione. Possiamo quindi immaginare come l’apporto nutritizio per un’intera cartilagine avvenga attraverso il pericondrio che la circonda.