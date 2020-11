Ghiandole esocrine

Le ghiandole esocrine nascono durante lo sviluppo da un rivestimento epiteliale che inizialmente immaginiamo perfettamente liscio. Ad un certo punto il rivestimento epiteliale dà luogo a una proliferazione più rapida in una certa zona che spinge le cellule neoformate verso la profondità del tessuto e si insinua poi all’interno del connettivo, la struttura cresce e col tempo poi acquisisce specializzazioni.Le parti costitutive cruciali della ghiandola esocrina sono:o alle estremità (3 diverse) ci sono dei gruppi di cellule che acquisiscono proprietà secernenti. Questi sono detti adenomeri e hanno diverse morfologie;o gli adenomeri sono collegati tra loro e alla superficie dell’epitelio di rivestimento attraverso un altro epitelio specializzato che è quello che forma i dotti escretori.Il meccanismo di secrezione endocrina utilizza una via diversa da quella delle ghiandole esocrine: avviene attraverso il dominio baso-laterale (formato dalle giunzioni occludenti) della membrana delle cellule che producono il secreto e per entrare in circolo l'ormone deve attraversare le membrane basali e l’endotelio del piccolo vaso sanguigno che raccoglie l'ormone. I prodotti di secrezione di queste ghiandole cadono tutti sotto la denominazione di ormoni. In sede apicale esiste uno spazio solo virtuale.