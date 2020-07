Fattori predisponenti la protrusione dei visceri addominali

Il laparocele

Complicanze del laparocele

A seguito di sforzi ingenti o di movimenti poco calibrati possono insorgere gravi e rilevanti complicazione che interessano la zona addominale. Fra queste, la più significativa è il prolasso dei visceri che solitamente risiedono nella cavità addominale.La protrusione dei visceri addominali prende il nome di laparocele.Il laparocele può essere determinato da fattori predisponenti generali e locali. Fra questi ultimi, i principali sono:- infezioni nosocomiali, nel caso in cui gli strumenti chirurgici utilizzati siano inquinati da batteri (chirurgia sporta o contaminata);- formazione di sierosi ed ematomi nel post-operatorio;- infezione della ferita chirurgica (principale causa di laparocele);- difetto della tecnica chirurgica di sutura;- interventi eseguiti d’urgenza;- intolleranza al materiale di sutura;- notevole debolezza dei tessuti;- ferite ampie (maggiori di 10 cm).Le complicanze del laparocele sono molto simili a quelle della patologia erniaria:- irriducibilità, cioè l’impossibilità di far rientrare i visceri in addome;- intasamento, che si verifica nel momento in cui si ha un’occlusione dell’intestino in corrispondenza della porta erniaria;- strozzamento, cioè la torsione o lo schiacciamento che portano il sangue ai visceri;- perforazione, dovuta alla necrosi ischemica dell’ansa intestinale.La risoluzione delle suddette complicanze non è facile: essa ha luogo tramite interventi di natura clinica e chirurgica.