Effetto della pressione idrostatica e potenza cardiaca

La pressione nei piedi si calcola con dgh usando densità dell’acqua e per l’altezza la distanza tra cuore e piediQuindi la Δp=dgΔh.La pressione del sangue è detta pressione intramurale e misura la differenza di pressione tra l’interno del vaso e l’esterno. Gonfiando la caera l’arteria sottostante viene compressa bloccando il flusso di sangue.Si lascia uscire lentamente l’aria, continuando a misura la pressione fino alla ripresa del battito (pressione massima). Il battito si sente perchè vi è alta velocità e quindi moto turbolento. Continuando a sgonfiare il manicotti diminuesce la pressione sull’arteria, la velocità del sangue diminuisce e si ha moto laminare, per cui si perde nuovamente il battito (pressione minima).Lavoro e potenza cardiacaGittata= volume di sangue che il ventricolo sinistro immette nell’aorta a ogni pulsazione (60cm3).Frequenza cardiaca=numero di contrazioni per unità di tempo (s-1)Nella contrazione il volume del ventricolo sinistro varia da V2 a V1, questa differenza è la gittata pulsatoria.L=Fs=PSl=PV=P(V_2-V_1)Potenza=L/t=P(V_2-V_1 )f=Pgittata=PQ, la prof la chiama portata1/2 dv^2 (V_2-V_1 ) è il fattore cinetico ed è il lavoro fatto dal cuore per imprimere al sangue una certa velocità.