Differenza sistema simpatico e parasimpatico

Il sistema simpatico ci permette di reagire in modo efficace nelle situazioni di emergenza, tali reazioni sono rese possibili dal sistema simpatico e si parla di risposta combatti e fuggi.Il sistema simpatico va ad attivare gli organi del corpo e mobilitare le risorse per intervenire nelle situazioni di emergenza.Il sistema parasimpatico ha il ruolo di ristabilire l' equilibrio una volta che il meccanismo ha reagito alla situazione di emergenza, quindi in seguito all'attivazione del sistema simpatico. Ciò si definisce condizione di riposo, quindi lafunzione antagonista a quella del simpatico. Il sistema simpatico attiva un organo del corpo, mentre quello parasimpatico lo riporta ad una attività di base. I due sistemi sono quasi sempre attivi, vi è quindi sempre un equilibrio fra i due.Nel caso del sistema simpatico le fibre si originano dal tratto lombare e toracico. Nel sistema parasimpatico le fibre hanno origine nella parte più alta dell' encefalo e dalla regione sacrale del midollo spinale. Il sistema simpatico utilizza nella comunicazione sia acetilcolina e adrenalina, l'acetilcolina permette l'attivazione dei muscoli ; mentre il sistema parasimpatico utilizza solo acetilcolina. L'adrenalina quindi permette di attivare gli organi. La distinzione tra simpatico e parasimpatico è necessaria per parlare delle emozioni.