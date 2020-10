Apparato riproduttore

Sistema riproduttivo

Le caratteristiche degli organi

Il sistema riproduttivo umano è un sistema di organi con cui gli esseri umani riescono a dare origine ad una prole. A condizione che tutti gli organi siano presenti e funzionino correttamente, le caratteristiche essenziali della riproduzione umana sono:• la liberazione di un ovulo in un momento specifico del ciclo riproduttivo• la fecondazione interna dell'ovulo da parte degli spermatozoi• il trasporto dell'ovulo fecondato all'utero• l’impianto della blastocisti ovvero l'embrione precoce sviluppato dall'ovulo fecondato, nella parete dell'utero• la formazione di un placenta e mantenimento del nascituro durante l'intero periodo di gestazione• la nascita del bambino ed espulsione della placenta.Affinché questo processo biologico possa essere eseguito, sono necessari determinati organi ovvero quelli maschili e femminili. La fonte degli ovuli è l' ovaio femminile ; quello degli spermatozoi è il testicolo . Nelle femmine, le due ovaie sono situate nella cavità pelvica; nei maschi, i due testicoli sono avvolti in un sacco di pelle, lo scroto , che giace sotto e all'esterno dell'addome. Oltre a produrre le cellule germinali, le ovaie ei testicoli sono la fonte di ormoni che provocano il pieno sviluppo delle caratteristiche sessuali secondarie e anche il corretto funzionamento dell'apparato riproduttivo. Questi tratti comprendono le tube di Falloppio , l’utero , vagina e strutture associate nelle femmine e nel pene , i canali dello sperma e altre strutture e ghiandole correlate nei maschi.Le femmine mostrano una periodicità nell'attività delle ovaie e dell'utero, che inizia con la pubertà e termina con la menopausa . La periodicità si manifesta con le mestruazioni ad intervalli di circa 28 giorni. importanti cambiamenti si verificano nelle ovaie e nell'utero durante ogni ciclo riproduttivo o mestruale. La periodicità e successivamente le mestruazioni vengono soppresse durante la gravidanza e l’allattamento .Le gonadi maschili sono i testicoli. Essi sono la fonte degli spermatozoi e anche degli ormoni sessuali maschili chiamati androgeni. Le gonadi femminili sono le ovaie; sono la fonte degli ovuli (uova) e degli ormoni sessuali femminili estrogeni e progestinici.Alla nascita gli organi appropriati per ogni sesso si sono sviluppati e si trovano nella loro posizione adulta ma non funzionano. Durante l'infanzia fino alla pubertà c'è una crescita costante di tutti gli organi riproduttivi e uno sviluppo graduale dell'attività. La pubertà segna l'inizio di una maggiore attività nelle ghiandole sessuali e il costante sviluppo delle caratteristiche sessuali secondarie.Nei maschi durante la pubertà i testicoli si ingrandiscono e diventano attivi, i genitali esterni si ingrandiscono e si sviluppa la capacità di eiaculare . Notevoli cambiamenti di altezza e peso si verificano con l'aumentare della secrezione ormonale dai testicoli. La laringe , o casella vocale, si ingrandisce, con conseguente approfondimento della voce. Alcune caratteristiche dello scheletro, come si vedono nelle ossa pelviche e nel cranio, si accentuano. Ili peli sotto le ascelle e il pelo pubico diventano abbondanti e più spessi. Si sviluppano i peli del viso, così come i peli sul petto, sull'addome e sugli arti. I capelli alle tempie si ritirano. Le ghiandole della pelle diventano più attive, in particolare le ghiandole apocrine.Mentre nelle femmine durante la pubertà, i genitali esterni si ingrandiscono e l'utero inizia la sua attività periodica con le mestruazioni . I seni si sviluppano e c'è un deposito di grasso corporeo secondo i soliti contorni della femmina matura. La crescita dei peli ascellari (ascelle) e pubici è più abbondante.