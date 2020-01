Apparato respiratorio - Analisi

L’apparato respiratorio

Le migliaia di miliardi di cellule dell’organismo necessitano di un abbondante e continuo rifornimento di ossigeno per svolgere le loro funzioni vitali. Non possiamo fare a meno dell’ossigeno neppure per un tempo brevissimo, come è invece possibile fare a meno del cibo o dell’acqua. Inoltre, nell’utilizzare l’ossigeno le cellule emettono diossido di carbonio, un prodotto di rifiuto di cui l’organismo si deve sbarazzare.L’apparato cardiovascolare e l’apparato respiratorio condividono il compito di fornire ossigeno all’organismo e quello di eliminare il diossido di carbonio. Gli organi dell’apparato respiratorio permettono gli scambi gassosi tra il sangue e l’ambiente esterno. Utilizzando il sangue come veicolo liquido, gli organi dell’apparato cardiovascolare effettuano il trasporto dei gas respiratori tra i polmoni e le cellule dei tessuti. Nel caso di mancato funzionamento dell’uno o dell’altro di questi apparati, le cellule cominciano a morire per la carenza di ossigeno e l’accumulo di diossido di carbonio. Gli organi dell’apparato respiratorio comprendono il naso, la faringe, la laringe, la trachea, i bronchi con le loro ramificazioni e i polmoni che contengono gli alveoli polmonari.Poiché gli scambi gassosi con il sangue avvengono soltanto negli alveoli, le altre strutture dell’apparato respiratorio sono in realtà soltanto vie di passaggio che consentono all’aria di raggiungere i polmoni. Però queste vie di passaggio hanno un altro compito molto importante: depurano, umidificano e riscaldano l’aria che entra. Quindi l’aria che alla fine arriva nei polmoni contiene assai meno agenti irritanti (come polvere o batteri) di quando è entrata nelle vie respiratorie, ed è tiepida e umida.L’apparato respiratorio fornisce l’ossigeno; elimina il diossido di carbonio. L’adrenalina provoca dilatazione dei bronchioli; nei maschi, alla pubertà, il testosterone induce l’ingrandimento della laringe .L’apparato respiratorio fornisce l’ossigeno necessario per la normale attività dei neuroni; elimina il diossido di carbonio . I centri respiratori del midollo allungato e del ponte regolano la frequenza e la profondità del respiro; i recettori di distensione presenti nei polmoni e i chemiorecettori delle grosse arterie determinano risposte a feedback