Che cosa sono le innovazioni tecnologiche?

Come può essere l'innovazione tecnologica

Le innovazione tecnologiche sono in termini generale tutto ciò che l’azienda è tenuta a fare per migliorare i servizi e i prodotti che il lavoratore è tenuto ad usare.L’innovazione può essere di due tipi diversi:• Incrementale• Radicale.Quella di tipo incrementale è il continuo miglioramento del prodotto assieme al suo costo, invece quella di tipo radicale si sviluppa in modo completamente diverso rispetto alla innovazione, infatti essa si divide in diverse fasi, queste fasi sono:• Scoperta scientifica: tutte le conoscenze che possono migliorare il prodotto dal punto scientifico.• Invenzione: può essere considerata come una nuova idea che può andare a migliorare il prodotto per le famiglie che in futuro lo acquisteranno• Innovazione: è la fase dopo e consiste nell’attuare l’invenzione in un nuovo prodotto o nello stesso.L’innovazione tecnologica viene accompagnata anche da tante altre tipi di forme di innovatività, come la creazione del design del prodotto, marketing dei nuovi prodotti e tante altre…

A cura di Alessandro.