Probabilità classica:

indistinguibili tra loro al tatto.

Probabilità Soggettiva:

La probabilità classica è il rapporto tra il numero dei casi favorevoli "M" ed il numero totale dei casi possibili "N", quando essi sono tutti ugualmente possibili (P=M/N).Esempio:Ho un sacchetto contenente 5 palline Bianche(B);3 palline nere(N); 7 palline Rosse(R),.Calcoliamo la Probabilità.1)1 Pallina Bianca.(?) Risp. B/B+N+R*100=5/15=33.3%2)1 Pallina Nera.(?) Risp. N/N+B+R*100=3/15=20%Equivale al rapporto tra i casi con successo(S) rispetto alle prove effettuate(N).(P=S/N)Esempio:Un dado viene lanciato 100 volte di cui 22 volte esce il numero 5.Calcoliamo la Probabilità.P=22/100*100=22%Equivale alla probabilità che un individuo attribuisce ad una determinata situazione in base alle proprie conoscenze.Esempio:Prendiamo in considerazione una partita di calcio dì campionato, come esempio gioca il Milan contro la Roma; ora secondo una mia Probabilità Soggettiva, la Roma è destinata a vincere contro il Milan poiché questa stagione ha vinto più partite rispetto al Milan,portando più risultati positivi a casa e quindi ha più probabilità a vincere anche questa volta. Ovviamente sotto mano non si ha una prova certa ma seguendo una propria "pista" e come dire una soggettiva conoscenza di quest'ambito allora si può esperire un giudizio.Ovviamente a differenza delle altre tipologie di Probabilità qua non si adopera un calcolo matematico preciso.