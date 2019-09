I dispositivi di protezione individuale

Il corretto abbigliamento è un fattore di importanza per la sicurezza. In particolare occorre evitare l’impiego nei luoghi di lavoro indumenti inadatti e bisogna proteggere gli organi più esposti con idonei dispositivi di protezione individuale.A questo proposito la legge impone al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni e alle operazioni effettuate.Protezione del capo: I lavoratori esposti a pericoli di offesa del capo per caduta di materiali o per contatti con elementi devono essere provvisti di copricapo.Protezione dell’udito: nei luoghi di lavoro particolarmente rumorosi la legge prevede l’adozione di dispositivi atti alla protezione dell’apparato uditivo. Le cuffie e i tappi costituiscono le protezioni individuali più comuni.Protezioni delle vie respiratorie: i lavoratori esposti a specifici rischi di inalazione pericolose di gas o altro devono avere a disposizione maschere respiratorie.Protezione degli occhi: i lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per luce, proiezioni di schegge devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi.Protezioni delle mani: nelle lavorazioni che prevedono pericoli per tagli, abrasioni i lavoratori devono essere forniti di guanti.Protezione ai piedi: Per la protezione dei piedi i lavoratori devono essere provvisti di calzature antinfortunistiche.