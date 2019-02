Manutenzione caldaia a condensazione

Manutenzione della caldaia a condensazione

Prima di effettuare una manutenzione sulla caldaia a condensazione bisogna:• Posizionare l’interruttore generale dell’impianto su “OFF”• Chiudere il rubinetto del gas • Prestare attenzione a non toccare eventuali parti calde all’interno dell’apparecchio

Pulizia

Pulizia esterna

Per la pulizia della mantellatura si utilizza uno straccio inumidito con acqua e sapone o con acqua e alcool in caso di macchie tenaci. Non si possono utilizzare materiali abrasivi.



Pulizia internaPulizia dello scambiatorePer la pulizia dello scambiatore:• Svitare le 2 viti, tirare il pannello anteriore e sollevarlo per sganciarlo superiormente• Svitare le 4 viti e togliere il pannello anteriore dalla camera stagna• Svitare altre 4 viti e togliere il pannello anteriore dalla camera di combustione operando con cautela per non danneggiare la guarnizione di tenuta e la coibentazione del pannello• Nel caso ci sia sporcizia sulle alette dello scambiatore, proteggere tutte le rampe del bruciatore coprendole con uno straccio o foglio di giornale e spazzolare lo scambiatore con un pennello in setola

Pulizia del bruciatore

Il bruciatore è sufficiente spolverarlo con un pennello in setola

Terminata la pulizia dello scambiatore e del bruciatore:

• Rimuovere con un aspirapolvere gli eventuali residui carboniosi

• Controllare che l’estremità dell’elettrodo sia posizionata dal centro della rampa del bruciatore

• Verificare che la guarnizione e la coibentazione del pannello anteriore,della camera di combustione e la guarnizione del pannello anteriore,della camera stagna,siano integre. In caso contrario sostituirle.

• Rimontare i pannelli e bloccandoli con le rispettive viti di fissaggio.

Controlli

• Controllo del condotto fumi: controllo dell’integrità dei condotti di aspirazione dell’aria comburente e dello scarico fumi.

Per il controllo dei fumi sono necessari degli analizzatori portatili di combustione che forniscono tutti i dati necessari per un'analisi completa attraverso la misura diretta nei fumi del contenuto di O2, CO, SO2, NOx e il calcolo dei parametri essenziali: anidride carbonica , eccesso d'aria ed efficienza ricavati secondo le norme approvate dalla legislazione italiana ed europea.