Lavorazioni al tornio parallelo

Sgrossatura

Finitura

Troncatura

Sfacciatura

Foratura

Zigrinatura

• Passate grandi: da 0.5 a 10 millimetri.• Avanzamenti grandi: da 0.1 a 0.6 millimetri al giro.• Sovrametallo da lasciare per la finitura: da 0.2 a 0.5 millimetri.• Utensile in acciaio super rapido HSS UNI 4247.• Utensile in carburo metallico sinterizzato (wida) UNI 4102.• Passate piccole da 0.2 a 2 millimetri.• Avanzamenti bassi da 0.05 a 2 millimetri al giro.• Qualità di lavorazione: IT 8.• Pezzo rotante in senso contrario al normale.• Utensile capovolto col tagliente in giù in modo da limitare le vibrazioni.• Passata pari alla larghezza dell’utensile.• Avanzamento da 0.05 a 0.3 millimetri al giro.• Passata piccola.• Avanzamento trasversale piccolo, circa 0.5 millimetri al giro.• Montaggio del pezzo nella piattaforma autocentrante.• Punta del trapano nel cannotto della controtesta.• Velocità di taglio più bassa rispetto a quella della tornitura cilindrica.• Avanzamento limitato a mano facendo ruotare il volante di comando del cannotto della controtesta.• Ha lo scopo di produrre una serie di rigature su una superficie cilindrica. Lavorazione effettuata per deformazione plastica del materiale, senza che avvenga asportazione di truciolo.