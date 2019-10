Le grandezze fondamentali della pneumatica

La forza F è un vettore ed ha un modulo, una direzione e un verso. F = M*a.Si definisce forza una qualunque causa capace di modificare lo stato di quiete o di moto di un corpo. La forza è una grandezza vettoriale, è definita non solo da un valore numerico o un modulo, ma anche da un vettore che possiede una retta d’azione e un verso.Anche il peso P è una forza: P = m*gP è il peso; l'unità di misura del peso è il Newton il cui simbolo è N (scritto in stampato maiuscolo). m la massa del corpo misurata in chilogrammi (Kg); g è l'accelerazione di gravità, uguale per tutti i corpi in uno stesso luogo ma diversa da luogo a luogo.La pressione: la pressione viene definita come rapporto tra la forza F e l’area A della superficie sulla quale la forza agisce; p = P/A, la pressione può essere calcolata attraverso il rapporto tra il peso e l’area. Se poi oltre alla forza peso P si aggiunge un’ulteriore forza esterna F allora la nuova pressione diventerà. P = P+F/A.Poiché le forze sono misurate in Newton e le superfici in m quadrato, la pressione sarà misurata in Mega Pascal, ossia 1*10 alla 6 Pa.Un’altra unità di misura adottata è il bar anche se non fa parte del sistema internazionale. La forza di gravità che agisce sulle molecole di aria che circondano la terra determina la pressione atmosferica. Lo strumento di misura usato per la pressione atmosferica è il barometro.