Durezza dei materiali - prove

Durezza dei materiali

In tecnologia meccanica con durezza si intende la resistenza che un materiale oppone alla penetrazione di un corpo duro detto penetratore.La macchina di prova della durezza è chiamata durometro• Prova BrinellPenetratore è una sfera in carburo di diametro 10 millimetri. Applico un carico al penetratore che produce un’impronta: una calotta sferica di diametro d e profondità.Definisco durezza Brinell HB il quoziente tra il carico e la superficie dell’impronta.• Durezza VickersUtilizza un penetratore in diamante che è più duro. Si usano carichi bassi, quindi l’impronta sarà piccola. Vickers è in rapporta tra la forza che applichiamo al penetratore e la superficie laterale dell’impronta. Per l'acciaio F=294 Newton con una permanenza del carico di t=15 secondi. Le norme prevedono un carico F=49/980N1°Fase: Avvicinamento e contatto del penetratore col pezzo2°Fase: Applico il carico per 15 secondi3°Fase: Allontanamento del penetratore dal pezzo4°Fase: Calcolo della adurezza HVHRC= Materiali duri superiori a 200 brinellHRB= Materiali con durezza inferiore a 200 brinell• Prova RockwellPenetratore a cono (HRC) o sfera(HRB). Viene utilizzato lo stesso durometro, cambia solo la punta. La durezza del materiale corrispondente è proporzionale alla deformazione plastica residua.