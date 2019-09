Designazione degli acciai

Tipi di acciai

Acciai comuni e speciali

Designazione degli acciai

Designazione degli acciai al carbonio

Acciai per utensili

Gli acciai comuni hanno processi produttivi meno raffinati, percentuale di impurità più alte (zolfo, fosforo, stagno…)Gli acciai speciali si dividono in acciai al carbonio e acciai legati. I primi si usano per costruzione di pezzi più impegnativi sotto carico. I secondi per costruzioni di utensili e per applicazioni speciali.Vengono designati:1. Secondo caratteristiche meccaniche (Acciai comuni).2. Secondo caratteristiche chimiche: legati e al carbonio.Acciai comuni: Simbolo identificativo ISO.E = costruzioni meccaniche in genere.L = tubiP = impieghi sotto pressioneS = impieghi strutturaliAcciai speciali: Carbonio, nichel, manganese… elementi che caratterizzano l’acciaio. E’ necessario che la percentuale in peso di questi siano intervallati.• Simbolo iniziale C• Un numero che esprime la percentuale di Cx100.• Una lettera indicante le attitudini dell’acciaio.Acciai debolmente legati: Oltre al ferro e al carbonio sono presenti anche altri elementi chimici che alterano le caratteristiche meccaniche. La loro percentuale supera il livello minimo ma non il 5.Designazione:• Un numero che esprime la percentuale di Cx100.• Simbolo chimico per ogni elemento presente in scala decrescente.Acciai fortemente legati: Uno o più elementi supera il 5 per cento di peso.Designazione:• Simbolo x• Percentuale di carbonio• Elementi che superano il 5• Percentuale del primo elemento riportato• HS• Percentuale di: tungsteno, vanadio, cobalto, molibdeno.