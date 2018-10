Struttura e proprietà fisiche dei minerali

I minerali hanno unada cui si origina l'abito cristallino cristallo che è un solido geometrico con facce, spigoli e vertici.Gli atomi che costituiscono il minerale sono disposti in unadel reticolo cristallino che si compone di atomi disposti a distanza fisse. Esistono 32 diverse disposizioni in cui gli atomi possono posizionarsi, che a loro volta si caratterizzano da una forma cristallina semplice o composta.I minerali hanno diverse proprietà fisiche tra cui annoveriamo la durezza, la sfaldatura, la lucentezza, il colore e la densità.Laè la proprietà di resistere all'abrasione e alla scalfitura che dipende dall'intensità dei legami reticolari ed è misurata in riferimento alla Scala di Mohs.Lasi verifica quando un minerale si rompe a causa di un urto mediante superfici piane, parallele a una o più facce dell'abito cristallino.Lamisura il grado di luce riflessa della faccia del cristallo e si divide incaratteristica delle sostanze opache che assorbono la luce,dei corpi più o meno trasparenti,Esistono mineraliche presentano sempre lo stesso colore e mineraliche hanno colori diversi a seconda delle impurità chimiche della loro composizione.Lamisurata in kg/m³ dipende dalla pressione e dall’addensamento di atomi nel reticolo cristallino di un minerale stesso.