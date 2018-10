Fenomeni vulcanici - Magma

Il magma e la sua genesi:

I corpi magmatici intrusivi: i plutoni

Batoliti

Filoni

Laccoliti

All’interno della litosfera sono presenti masse magmatiche che generano:- Corpi intrusivi (solidificano in profondità generando plutoni, corpi enormi costituiti di rocce magmatiche intrusive).- Eruzioni (fondono dando origine al vulcanesimo: emissione di lave, piroclasti, vapori e gas).Il magma può essere primario (femico, caldo, denso, fluido; si forma nel mantello superiore) o secondario (sialico, freddo, diluito, viscoso; si forma nella crosta).Esso si forma in seguito a fusioni parziali di parti della crosta terrestre o del mantello dovute al cambiamento delle condizioni locali (aumento di temperatura, riduzione della pressione, aumento di acqua).La formazione del magma inizia con la fusione delle rocce e la creazione dei diapiri magmatici, le gocce fuse che iniziano la risalita del magma. Fattori che determinano la tendenza dei magmi a creare corpi intrusivi o fenomeni effusivi sono la viscosità (resistenza allo scorrimento di un fluido) e la percentuale di acqua. Di solito, i magmi viscosi solidificano in profondità, i magmi fluidi raggiungono la superficie e alimentano le eruzioni vulcaniche.I plutoni hanno forme e dimensioni molto vari e sono sempre circondati da rocce di altra natura (incassanti).I plutoni sono discordanti (attraversano trasversalmente una serie di strati sedimentari) o CONCORDANTI (si inseriscono tra uno strato e l’altro).La loro classificazione dipende su forma, dimensioni e rapporto con le rocce incassanti.: plutoni affioranti di grandi dimensioni; sono granitici o granodioritici;: corpi tabulari di piccole dimensioni; filoni-strato (concordanti) o dicchi (discordanti);: plutoni concordanti a forma di fungo.Plutoni italiani sono il batolite sardo-corso o il batolite dell’Adamello.