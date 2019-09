Idraulica

Fluidi = Liquidi e aeriformi. I solidi hanno sia forma che volume proprio. I liquidi non hanno forma ma volume proprio, gli aeriformi non hanno ne forma ne volume proprio.L’idrostatica studia i fluidi fermi, L’idrodinamica studia i fluidi in movimento.Pressione: p = F/A quindi la pressione è uguale alla forza in Newton diviso l’area in metri quadrati. L’unità di misura della pressione è il Pascal. 1 Pascal è uguale a 1 Newton su 1 metro quadrato:Con la legge di Pascal sappiamo che P si può trovare moltiplicando la densità con l’altezza e con 9.81.La pressione non è un vettore ma uno scalare e quindi è completamente definita solo dal suo valore. Essa è variabile e lineare sui lati e massima e cosante sul fondo.Pressione assoluta e relativa: P = densità per altezza per 9.81 = Pressione relativaPassoluta = Po + PrelativaSolitamente si usa sempre la pressione relativa.Torchio idraulico: Questo serve a trasformare una forza F1 in una forza F2 dove di solito F2 è più grande di F1.La pressione generata dalla forza 1 si propaga lungo il fluido fino a raggiungere l’area A2. Su quest’area si genererà F2.Legge di galleggiamento/Archimede.Un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso del volume del fluido spostato.