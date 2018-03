Esempio Programmazione PLC

Esempio di programmazione PLC

Il PLC, per svolgere i suoi compiti, ha bisogno di essere programmato. I moderni PLC, si interfacciano tramite la porta USB, a un PC, sul quale è installato un software che permette di scrivere programmi in linguaggio Ladder per caricarli poi nella memoria del controllore. Si parte dallo schema elettrico dell’ impianto da automatizzare (circuito di principio), mediante opportuni segni grafici si realizza lo schema in Ladder che successivamente il software convertirà in linguaggio macchina e caricherà nella memoria del PLC.Segni grafici principali usati per il linguaggio Ladder sono i seguenti e quindi la loro corrispondente negazione:

●-----| |----- L (LOAD)

-----| |-----● O (OR)

-----| |---- A (AND)

-----( )---- =(OUT)

Di seguito un “circuito di principio” di un impianto che prevede un cancello temporizzato per l’apertura e la chiusura di quest’ultimo:



Alla chiusura del pulsante “P” si eccita la bobina del contattore K1, si attiva la sua auto ritenuta, i contatti di potenza si chiudono e si avvia il motore che fa aprire il cancello.Alla fine della corsa di apertura, il cancello impatta su FC1 (finecorsa 1) e il contatto NC (normalmente chiuso) si apre diseccitando K1 e quindi il motore si ferma.Il contatto NO (normalmente aperto) si chiude attivando il temporizzatore “Q”; al termine del tempo prestabilito, lo stesso contattore K1 chiude il suo contatto ausiliare, eccitando la bobina del contattore K2; si attiva la sua auto ritenuta e si chiudono i contatti di potenza. Il senso di marcia del motore è invertito e avvia quindi la chiusura del cancello; al termine di tale corsa, il cancello batte su FC2 (finecorsa 2), si apre il contatto NC e la bobina K2 si diseccita. Tutto ritorna nella situazione di riposo.

Tramite un opportuno programma caricato cu un computer collegato ad un PLC è stato creato l’opportuno schema in ladder:

Per visualizzare la descrizione e lo schema completo, sia di principio che in linguaggio ladder (plc), scaricare il file allegato!