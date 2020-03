Il trailer

Il termine trailer significa sia trascinare e sia seguire: è appunto ciò che fai il trailer che vuole suscitare l’attenzione dello spettatore rispetto a un film, creando nell’aspettativa e sostenendone la comunicazione. Il suo contenuto è un discorso su un altro testo che promuove un altro testo. La brevità che lo caratterizza lo costringe a scegliere in modo ellittico uno o più livelli di lettura e perciò non va inteso in termini immediatamente traduttivi.È la creazione di un altro testo che ha il fine di tracciare percorsi, visioni guidate e tre visioni. La sua strategia mira a conferire al film caratteristiche diegetiche ed estetiche uniche e originali senza rivelarlo troppo. La relazione tra il trailer e il film e non implica affatto che il trailer debba seguire il film ma anzi può anticiparlo e iscriversi nella prossimamente.Con la comunicazione via Internet, il trailer assume forme testuali in edite e dotate di forte autoreferenzialità e espressività e di autonomia estetica. Sempre più il trailer manifesta la sua natura di micro narrazione che può trattare il contenuto del film in modo coerente, ma può anche infrangere le regole della narrazione filmica, frantumando nell’ordine spazio- temporale. Il trailer può essere costruito come un riassunto del film o può essere costruito per metafore.Il trailer è attualmente un testo versione multipla: presenta una molteplicità di versioni che siano brevi o lunghe. E così passato da testo di informazioni promozionale a essere una forma spettacolare e autonoma rispetto al filmL’”altra pubblicità”: Tops e Video on The roadDi natura diversa è l’altra pubblicità, quale strategia di un modo diverso di pensare e fare della comunicazione. L’idea è quella di fare del consumatore il comunicatore, liberandone le energie creative. Di qui lo spot Hair, il creatore artigianale di sport, di filmati destinati a viaggiare nel circuito diretto consumatore consumatore. A sua volta la video On the road, o la televisione il territorio, è un nuovo modo di fare televisione, di comunicare e trasmettere informazioni scavalcando la tv per arrivare direttamente alla gente con mezzi poveri: videocassette, CD, DVD, Internet.