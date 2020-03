Spot della pubblicità progresso

Gli spot della pubblicità progresso e la questione della pubblicità sociale

Gli spot della pubblicità progresso o della pubblicità sociale utilizzano gli stessi media e le stesse strategie emotive della pubblicità commerciale, rovesciandone di senso e negando anzitutto il contenuto unitario alla valorizzazione del consumo. Utilizzano il dispositivo della comunicazione pubblicitaria ideologica che presenta avvenimenti e comportamenti.La pubblicità sociale rappresenta una sorta di suo lato d’ombra. Sia venuta così a creare una sorta di vario e di contrapposizione tra la pubblicità commerciale e una comunicazione sociale basata sul dolore e su tutto ciò che l’altra comunicazione ha lasciato respinto fuori di sé. Vediamo le diverse tipologie che la compongono: pubblicità sociale, pubblicità progresso, pubblicità no profit.L’advocacy advertising È la più vicina alla pubblicità tradizionale. Ha come obiettivo quello di promuovere il consenso intorno a tematiche che suscitano opinioni controversie.La comunicazione pubblica ha per oggetto comunicazioni che riguardano diritti del cittadino.La comunicazione sociale promuove finalità ritenute socialmente rilevanti e dà vita a campagne che hanno per tema la tutela dell’ambiente o del paesaggio.La pubblicità sociale nasce in stretto rapporto con il concetto di qualità della vita. Non si tratta di contrastare il concetto di individuo a favore della collettività ma di diffonderenuove regole di comportamento individuale più attente alla presenza degli altri in tutti sensi in cui l’alterità può essere declinata e alle questioni di interesse comune.L’anti pubblicità: l’AdburstingAdbutsting È il nome dato all’azione di smontaggio e ricostruzione dei messaggi pubblicitari. Viene applicata a qualsiasi marca. Tutti i messaggi sono smontabili ricostruibili, con rovesciamenti di senso prodotti dall’accostamento e implosione del mondo pubblicitario con quello reale.