Campi e piani

La disposizione dei volumi

Vediamo ora alle grandezze scalari dei campi e dei piani rispetto ai bordi dello schermo. La grandezza scalare dipende dalla distanza della macchina da presa e dall’obiettivo utilizzato per le riprese. Campi lunghissimi lunghi hanno perlopiù una funzione descrittiva ma possono veicolare un senso di solitudine o di impotenza e di oppressione.I campi medi, i primissimi piani e primi piani, i particolari, i dettagli hanno invece importanza nell’esaltazione della reazione soggettiva dei personaggi e dell’espressività degli oggetti.All’interno del campo valgono i parametri compositivi per cui l’occhio è direzionato dalle line e disposizioni dei volumi. Le linee verticali portano verso l’alto, quelle orizzontali alla stabilità e solidità, quelle oblique al disequilibrio. Sono soprattutto le inclinazioni della macchina da presa rispetto all’orizzontalità ad avere un decisivo valore espressivo; le angolazioni sono infatti fortemente connotate: l’obliqua dal basso conferisce maestosità il potere, l’obliquo dall’alto schiaccia e diminuisce. C’è infine da considerare la profondità del quadro, è una questione che riguarda il tipo di obiettivo usato che, In base alla lunghezza focale può essere grandangolare o lungo focale. I mutamenti da essi indotti della visione prospettica, rispettivamente di allontanamento e di avvicinamento, producono diverse organizzazioni dello spazio cinematografico.Di forte valenza espressiva sono anche la luce e l’ombra, ma il colore porta altre valenze. Molto più interessante dell’effetto realistico del colore sono la sua capacità di generare senso e la valenza espressiva e emozionale.