Religione egizia e mesopotamica

Gli Egizi elaborano una religione politeista e gli dei avevano forma antropomorfa o zoomorfa. Gli dei più importanti come Horus, Osiride, Amon-Ra e Iside erano adorati in tutto il Paese, perché avevano la caratteristica di aver preceduto gli uomini sulla Terra e di possedere poteri che nessuno poteva eguagliare al di fuori del Faraone. ​La letteratura religiosa che è arrivata fino ai tempi moderni è molto vasta e comprende inni, preghiere, salmi penitenziali, formule magiche e opere su’arte della divinazione.Onoravano gli dei in grandi templi dove recitavano preghiere, bruciavano piante odorose e sacrificavano animali. Di fianco ai templi vi erano le ziggurat che aveva cinque o sette piani che corrispondevano ai cinque pianeti o alle sette luci del cielo. Si credeva che il dio scendesse sulle torri durante le feste in suo onore.​Nella pianura della Mesopotamia si stanziarono molti popoli ognuno dei quali sviluppò una religione politeista. Si contano circa 700 dei e questo è dovuto al fatto che quando una regione ne conquistava un’altra gli sconfitti erano costretti a onorare, oltre alle proprie divinità, anche quelle dei vincitori.Inizialmente il re era anche sommo sacerdote ma il re Hammurabi separò il potere temporale da quello spirituale. I sacerdoti si suddividevano in gradi gerarchici e la loro carica era spesso ereditaria. I più importanti erano gli indovini chiamati Baru il cui compito era la divinazione.(Divinazione: la presunta capacità di ottenere informazioni da fonti​ soprannaturali).Secondo gli Assiro-Babilonesi le cattive azioni erano punite sulla Terra e quelle buone erano premiate già in vita. Nella parte occidentale della Terra, secondo la loro credenza, c’era il Regno dei Morti, governato dalla dea Allatu, dove l’uomo giungeva dopo la morte. I morti sedevano nell’ oscurità, coperti di polvere, nutrendosi con argilla e dissetandosi con acqua torbida se i vivi non offrivano loro cibo e bevande. ​Le feste erano legate al ciclo della natura e la più importante era quella dell’anno nuovo, l’ Akitu, che si celebrava in primavera con delle processioni. In questa occasione il re assumeva su di sé tutti i peccati, sia veri che presunti, del popolo e doveva sottoporsi a una serie di penitenze.