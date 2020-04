Il fenomeno delle migrazioni

La nostra società, che è multietnica, vive il problema complesso delle identità culturali dei popoli e soprattutto di come si possa governare il processo della loro integrazione in una realtà globalizzata. Il fenomeno delle migrazioni, che ha ormai radici lontane nella storia, coinvolge istituzioni locali e sovranazionali poiché influenza cultura, società, economia.Sin dalla preistoria ci sono stati fenomeni di migrazioni di cui l’uomo era protagonista, in cui si spostava in cerca di condizioni di vita più favorevoli, stesso motivo per cui avviene lo stesso fenomeno al giorno d’oggi. Durante un processo di integrazione e di inserimento degli stranieri in una nuova comunità entrano in gioco parecchi elementi: la cultura, la religione e la visione del mondo sia dei gruppi composti dalla maggior parte delle persone sia da quelli minoritari. Costruire rapporti di integrazione è un processo molto complesso perché uno straniero porta con sé abitudini e valori della propria civiltà, che spesso vorrebbe mantenere, anche se sono completamente diversi rispetto a quelli di chi li accoglie. Per questo l’integrazione è un processo che coinvolge sia il singolo individuo, sia l’intera comunità. Il cambiamento sociale è probabilmente la causa maggiore che costituisce uno dei problemi delle migrazioni, in quanto culture diverse debbano condividere o contendersi diritti come la casa e il lavoro. Per costruire l’integrazione è necessaria la politica.I settori in cui si esprime la capacità di accoglienza e quella dell’inserimento sono i doveri, diritti, tutela dei minori, il diritto all’informazione e infine l’intervento regolare delle istituzioni a ogni livello. La Chiesa cattolica, attraverso alcune società per i bisognosi come Caritas Italia, da un lato promuove i programmi di accoglienza, assistenza e accompagnamento che hanno consentito un inserimento di migliaia di stranieri e dall’altro dispone di un importante osservatorio del fenomeno delle migrazioni nel nostro Paese.​ Il fenomeno delle migrazioni oggi è spesso legato alle violenze terroristiche. Papa Francesco con il Messaggio per la Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato 2018 ha illustrato i principi ai quali il credente cattolico deve ispirarsi:-​facilitare il dialogo con esperienze di accoglienza diffusa, consentendo una migliore conoscenza reciproca;​-riconoscere le capacità dei migranti, promuovendone l’inserimento socio-lavorativo;​-garantire ai più giovani l’accesso all’istruzione e la cittadinanza.​Il filosofo Voltaire nel XVIII secolo, epoca in cui erano frequenti conflitti e persecuzioni, sottolinea la parola “tolleranza”, con lo scopo di diffondere pace. Voltaire affermava di non sentirsi francese ma cittadino del mondo, cioè “cosmopolita”; per essere cittadini del mondo, secondo il suo pensiero, occorre rinunciare a qualsiasi legame con una nazione particolare. Però recidere il legame con le proprie radici vuol dire dimenticare la propria storia, appartenenza e non sentirsi parte di una comunità.​ Già in epoche antiche esistevano i concetti che al giorno d'oggi fatichiamo a comprendere o a fra comprendere.