Antico e Nuovo Testamento

La scrittura dell’Antico Testamento non è legata a un solo autore e riguarda un arco temporale di quasi un migliaio di anni. Questi racconti inizialmente venivano tramandati oralmente, ma successivamente al tempo dei re si incominciarono a trascrivere le narrazioni storiche. ​I momenti salienti della stesura dell’Antico Testamento furono tre:​-Il primo fu durante il governo di re Salomone (X sec a.C.) il quale comprese che per consolidare il suo regno avrebbe dovuto favorire il formarsi di una cultura omogenea nel suo popolo;​-il secondo momento fu durante il regno di Giosia (VII sec a.C.), che si trovò ad accogliere nel suo territorio i profughi del Regno del Nord e tentare di amalgamare le due culture;​-Il terzo fu il periodo in cui Esdra e Neemia (V sec a.C.) lavorarono alla stesura di tutta la Bibbia.​Nella Bibbia i libri dell’Antico Testamento sono 46 e sono suddivisi così:​-Il Pentateuco ovvero i primi 5 libri (Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio);​-i libri storici, che sono 16 libri che trattano momenti particolari della storia del popolo ebraico;​-i Libri poetici e sapienziali, 7 libri che educano il popolo a vivere con saggezza nei confronti di Dio e dei propri simili;​-I Libri profetici, che raccolgono gli scritti dei profeti in 18 libri.​La Bibbia ebraica ha una suddivisione parzialmente diversa:​-5 libri della “Legge Mosaica” (la Torah), insieme di norme che guida il popolo al rispetto dell’alleanza;​-21 libri dei “Profeti”, dei grandi profeti ebrei;​-13 libri degli “Scritti”, di vario genere.​Il Nuovo Testamento è la parte della Bibbia considerata sacra dai cristiani, ma non riconosciuta dagli ebrei, in quanto annuncia e parla di Gesù come figlio di Dio e Messia. I cristiani ritengono che nel Nuovo Testamento si compia il mistero della salvezza annunciato nell’Antico Testamento. ​La stesura del Nuovo Testamento non fu immediata, ma avvenne in un arco di tempo di circa cinquant’anni. La stesura scritta risale al periodo immediatamente successivo alla morte e risurrezione, mentre precedentemente vi era la trasmissione orale della Parola di Gesù.​Il canone del Nuovo Testamento comprende: ​-quattro Vangeli: Matteo, Marco, Luca, Giovanni;​-gli Atti degli apostoli;​-le Lettere;​-l’Apocalisse.​Al di fuori del canone ci sono i Vangeli cosiddetti “apocrifi”,​ dai quali derivano molte notizie sulla vita di Gesù.1. Vangeli sinottici: la parola “sinottici” deriva dal greco, “sinossi”, e significa “sguardo d’insieme”. Sono Vangeli sinottici quelli di Marco, Matteo e Luca perché hanno molte affinità e parallelismi.​2. Maria nasce nella città di Nazareth da Gioacchino e Anna. crescendo in età cresceva pure il virtù e secondo le parole del Salmista (24,10) “Il padre e la madre l’abbandonarono, ma il Signore l’accolse.”​