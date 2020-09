Saba, Umberto - A mia moglie

A mia moglie

Saba compose questa lirica nel 1911 e la giudicò fin da subito la propria poesia più bella. In essa l'amore per la moglie Lina si esprime in modo davvero insolito, attraverso una serie di paragoni con le femmine di alcuni animali: la gallina, la giovenca, la cagna, la coniglia, la rondine, la formica, l'ape. La stessa moglie del poeta in un primo tempo si sentì quasi offesa di tali accostamenti; in realtà il componimento è prevaso da un sentimento di intensa tenerezza e dolcezza, accentuate entrambe da un tono apparentemente ingenuo, quasi infantile: il poeta guarda al mondo della natura nei suoi aspetti quotidiani con occhi semplici, avvertendo in essa le migliori qualità e la condizione di maggiore vicinanza a Dio.Tu sei come una giovaneuna bianca pollastra.Le si arruffano al ventole piume, il collo chinaper bere, e in terra raspa;ma, nell'andare, ha il lentotuo passo di regina,ed incede sull'erbapettoruta e superba.È migliore del maschio.È come sono tuttele femmine di tuttii sereni animaliche avvicinano a Dio,Così, se l'occhio, se il giudizio mionon m'inganna, fra queste hai le tue uguali,e in nessun'altra donna.Quando la sera assonnale gallinelle,mettono voci che ricordan quelle,dolcissime, onde a volte dei tuoi maliti quereli, e non saiche la tua voce ha la soave e tristemusica dei pollai.Tu sei come una gravidagiovenca;libera ancora e senzagravezza, anzi festosa;che, se la lisci, il collovolge, ove tinge un rosatenero la tua carne.se l'incontri e muggirel'odi, tanto è quel suonolamentoso, che l'erbastrappi, per farle un dono.È così che il mio donot'offro quando sei triste.Tu sei come una lungacagna, che sempre tantadolcezza ha negli occhi,e ferocia nel cuore.Ai tuoi piedi una santasembra, che d'un fervoreindomabile arda,e così ti riguardacome il suo Dio e Signore.Quando in casa o per viasegue, a chi solo tentiavvicinarsi, i denticandidissimi scopre.Ed il suo amore soffredi gelosia.Tu sei come la pavidaconiglia. Entro l'angustagabbia ritta al vedertis'alza,e verso te gli orecchialti protende e fermi;che la crusca e i radicchitu le porti, di cuipriva in sé si rannicchia,cerca gli angoli bui.Chi potrebbe quel ciboritoglierle? chi il peloche si strappa di dosso,per aggiungerlo al nidodove poi partorire?Chi mai farti soffrire?Tu sei come la rondineche torna in primavera.Ma in autunno riparte;e tu non hai quest'arte.Tu questo hai della rondine:le movenze leggere:questo che a me, che mi sentiva ed eravecchio, annunciavi un'altra primavera.Tu sei come la provvidaformica. Di lei, quandoescono alla campagna,parla al bimbo la nonnache l'accompagna.E così nella pecchiati ritrovo, ed in tuttele femmine di tuttii sereni animaliche avvicinano a Dio;e in nessun'altra donna.La poesia è scandita sul ritmo delle sei strofe: le prime cinque svolgono ciascuna un paragone tra la moglie del poeta e una femmina di animale, mentre l'ultima strofa contiene il riferimento a due animali, la formica e l'ape. La struttura del componimento è circolare, poichè la chiusa riprende i versi della prima strofa: evidentemente è a questi versi che il poeta affida il cuore del proprio messaggio.Le strofe si snodano attraverso una serie di parallelismi. A questi parallelismi si susseguono molteplici similitudini.L'andamento della poesia dà alla stessa una cadenza da inno religioso. Il collegamento al divino è esplicitatonella prima e ultima stofa, quelle più impresse di significato dal poeta, dove Saba canta la moglie come creatura capace di avvicinare a Dio, cioè all'essenza e all'origine stessa della vita. La donna è il tramite fra l'uomo e Dio e capace di elevare l'anima dell'uomo che la ama.Lina, moglie di Saba, ha pertanto il portamento eretto e superbo della gallina, e il vento le arruffa i capelli come le piume alla gallina; quando si lamenta, la sua soave e triste voce si avvicina al chiocciare nei pollai. Il paragone con la giovenca allude invece alla sua componente materna, lieta e festosa, affettuosa e nello stesso tempo un po' triste. Della cagna Lina ha la devozione incondizionata, un amore tenace per il suo uomo, che, però, la rende gelosa di chi lo avvicina. Come la coniglia, Lina si allieta degli atti di gentilezza e di cura a lei rivolti, mentre si chiude in se stessa se è abbandonata; appare quasi indifesa, con la sua generosità totale, mite e inerme, pari a quella della coniglia. La moglie è colei che, come la rondine, fa tornare la primavera nella vita triste e vecchia del poeta; ma diversamente dall'uccello migratore, ella non abbandona la casa, poichè è fedele. E' inoltre previdente come la formica e laboriosa e instancabile come l'ape.Questa lettura della lirica, dimostra come essa non sia semplice e ingenua come si può pensare a prima vista. Invece, a livello sia tematico sia di struttura, essa racchiude intensi e ricercati parallelismi e termini letterari precisi e mirati, frutto di una scelta poetica particolarmente studiata e non casuale.Similitudini: verso 1: donna-gallina; versi 25 e 26: donna-giovenca; versi 38 e 39 donna-cagna; versi 53 e 54 donna-coniglia; verso 69: donna-rondine; versi 77 e 78 donna-formica; verso 82 donna-ape; versi 83 e 84: e così...in tutte le femmine di tutti i sereni animali; come il suo dio e signore nel verso 46.- I versi sono 87 e sono dei settenari;- Le rime sono: baciate, inclusive, identiche.- Anastrofe: “Tu sei come la pavida | coniglia” nei versi 53 e 54.- Enumerazioni: nei versi 3 e 5; nei versi 27 e 31.- simploche: “tutte/le femmine di tutti/i sereni animali/che avvicinano a Dio” (versi 11 e 14; verso 17; 83 e 86); “e in nessun’altra donna”;- Sinestesia: versi 30 e 31: “rosa tenero” ;- Epifora: versi 69-73: “rondine”-”rondine”;- Catafora: versi 73 e 74: “Tu questo hai della rondine:/ le movenze leggere”;- Antitesi: versi 40 e 41: “dolcezza ha negli occhi,/ e ferocia nel cuore”;- In tutti i versi del testo poetico sono presenti tanti enjambements.